Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fußgängerin auf Überweg angefahren - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine Fußgängerin ist am Mittwochmorgen, 16.10.2019, in Lörrach von einem Auto auf einem Fußgängerüberweg erfasst worden und erlitt dabei eine schwere Fußverletzung. Kurz nach 09:00 Uhr passierte der Verkehrsunfall in der Grehterstraße. Eine 36-jährige Frau hatte den Fußgängerüberweg betreten und wurde von einem VW touchiert. Dessen 71 Jahre alte Fahrer hatte sie aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahrgenommen. Die verletzte Fußgängerin kam zu weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

