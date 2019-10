Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Besitzer erwischt Mann beim Zerkratzen seines Autos

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 17.10.2019, hat ein Autobesitzer in Lörrach einen Mann erwischt, wie dieser gerade seinen Wagen zerkratzte. Der durch gleichgelagerte Taten in den Vornächten bereits arg malträtierte VW Golf des 20-jährigen war gegen 05:20 Uhr wieder Ziel einer Attacke. Ein Mann zerkratzte den Lack des Wagens mit einem unbekannten Gegenstand und verschwand in einem Wohnhaus. Doch dieses Mal lag der Autobesitzer auf der Lauer. Als Tatverdächtiger konnte von der Polizei ein 66 Jahre alter Mann ermittelt werden. Ein mögliches Tatwerkzeug wurde ein Teppichmesser sichergestellt. Der Tatverdächtige bestritt die Taten.

