Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden/ Warmbach: Essen auf dem Herd vergessen

Freiburg (ots)

Das auf dem Herd stehende Essen hat am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 20.30 Uhr, eine 83 Jahre alte Frau in Rheinfelden vergessen. Ihre Wohnung war komplett verraucht und die Feuerwehr rückte an. Das Essen wurde vom Herd genommen und die Wohnung durchgelüftet. Die 83-jährige wurde vom DRK vorsorglich untersucht, blieb aber unverletzt. Sachschaden entstand keiner.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell