LANDKREIS EMMENDINGEN - (3 Meldungen) -

In der Nacht zum Donnerstag (17. Oktober), kurz nach 3 Uhr, löste ein Rauchmelder in der Neustraße aus, was zur Alarmierung der Feuerwehr Emmendingen führte. Dort war ein auf dem eingeschalteten Herd abgelegter Lappen in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand nicht.

Am Mittwochmittag (16. Oktober), kurz nach 13 Uhr, missachtete am Kreisverkehr Westendstraße/Rheinhausenstraße ein Autofahrer den Vorrang eines 23-jährigen Motorradfahrers, der daraufhin so stark abbremsen musste, dass er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und zu Boden stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen.

Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades bei einem Sturz am Dienstagabend (15. Oktober), kurz nach 17:30 Uhr. Beim Einfahren in den Kreisverkehr Sasbacher Straße/Tullastraße erkannte er einen einfahrenden Pkw zu spät und verlor beim Bremsen die Kontrolle über sein Zweirad. Dieses rutschte nach dem Sturz unter das Auto und wurde dort eingeklemmt.

