Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Ohne Führerschein Unfall verursacht - 5000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Mit einem VW Lupo befuhr am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 22.00 Uhr, ein 34 Jahre alter Mann die B 317 aus Richtung Todtnau kommend in Richtung Feldberg. In der Ortschaft Todtnau-Fahl kam er ausgangs einer Rechtskurve zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr er einen Steinhaufen und kam unmittelbar vor einer Hauseingangstüre quer zum Stehen. Grund des Unfalls dürfte die Ortsunkenntnis des 34-jährigen im Zusammenspiel mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit gewesen sein. Er hatte Glück und verletzte sich nicht. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Lupo Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

