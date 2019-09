Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrer wird leicht verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Mittwoch, gegen 08.30 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Autofahrer aus Schwalmtal von Amern aus nach Waldniel. Im Kreisverkehr an der St. Michael Straße bog er in die Dülkener Straße ab und achtete dabei vermutlich nicht auf einen 50-jährigen Radfahrer aus Waldniel. Der Radfahrer konnte eine Kollision durch Bremsen noch verhindern, stürzte jedoch bei dem Manöver und wurde leicht verletzt. Zum ambulanten Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. /wg (1106)

