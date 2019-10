Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Grenzach: Flackender Kamin ruft Feuerwehr auf den Plan

Freiburg (ots)

Ein Wohnungsbrand wurde der Polizei am Mittwoch, 16.10.2019, gegen 19.00 Uhr, in der Jacob-Burkhardt-Straße gemeldet. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit vier Einsatzfahrzeugen aus und fuhr die angegebene Adresse an. Vor Ort stellte sich aber rasch heraus, dass es sich bei dem angeblichen Brand nur um einen flackernden Kamin in einer Wohnung handelte und nicht um ein unkontrolliertes, offenes Feuer.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell