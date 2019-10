Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Dreister Rucksackdiebstahl durch Fahrradfahrer

Bruttig-Fankel/ Valwig (ots)

Am 28.09.2019, gegen 15.30 Uhr, unternahm eine 60-jährige Touristin mit ihrem Mann und ihrer Freundin eine Fahrradtour entlang der Mosel. Während sie am Moselradweg zwischen Valwig und Bruttig-Fankel an einer dortigen Parkbank rasteten, stellte die Geschädigte ihren mitgeführten olivgrünen Rucksack neben sich auf die Bank. Plötzlich ergriff ein vorbeifahrender Radfahrer den Rucksack und flüchtete unerkannt in Richtung Cochem. Der männliche Tatverdächtige soll einen weißen Fahrradschutzhelm und eine dunkle Sonnenbrille getragen haben. Im Rucksack befanden sich u.a. drei Brillen und ein Smartphone.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Cochem, Tel. 02671/9840.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

PHK'in A. Wirtz

Telefon: 02671/9840



www.polizei.rlp.de/pd.mayen



