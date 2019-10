Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Altreifen abgelagert

Cochem-Zell (ots)

Die Straßenmeisterei Cochem zeigte bei der Polizei Cochem zwei Umweltdelikte an. Neben der K 31 (Karden-Windhäuserhöfe) und neben dem Pendlerparkplatz an der Autobahn bei Kaisersesch wurden größere Mengen Altreifen entsorgt. Die Reifen lagen in einer Böschung und in den Hecken am Parkplatz. Wann sie dort abgeladen wurden, steht nicht fest. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell