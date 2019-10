Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Porsche Diebstahl

Wiesemscheid (ots)

In der Zeit von Mittwoch, dem 02.10.2019, 20:30 Uhr bis Donnerstag, 03.10.2019, 22:15 Uhr wurde in Wiesemscheid, Mittelstraße ein schwarzer Porsche 911 GT2, Baujahr 2008, von einem Hotelparkplatz entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Adenau, Tel. 02691-9250 oder die Kriminalpolizei Mayen 02651/8010.

