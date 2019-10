Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 13-jähriger Fahrradfahrer bremst zu stark und stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 13-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochmorgen, 16.10.2019, in Lörrach gestürzt. Gegen 07:45 Uhr war ihm in der Tullastraße ein schwarzer größerer Pkw entgegen gekommen. Da er einen Zusammenstoß befürchtete, bremste er. Dabei zog er die Vorderradbremse zu stark an und fiel über den Lenker auf die Straße. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Der schwarze Pkw wurde in das Geschehen nicht involviert. Der unbekannte Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Verkehrsunfall wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein (Kontakt 07621 9800-0).

