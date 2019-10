Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl mit Ablenkmanöver

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Während ein Täter am Dienstag, den 22.10.2019, in der Straße Gehrenberg einen Kioskverkäufer ablenkte, stahl ein Mittäter eine Geldkassette.

Ein Unbekannter trat gegen 11:50 Uhr vor ein Kiosk in der Straße Gehrenberg und hielt sich an dem, im Außenbereich befindlichen, Kartenständer auf. Der Mann bat den 55-jährigen Verkäufer zur Beratung in den Außenbereich. Während der Beratung betrat unbemerkt eine andere Person den Kiosk und stahl eine Geldkassette. Nachdem der vermeintliche Kunde gegangen war, bemerkte der Verkäufer den Diebstahl.

Der ablenkende Tatverdächtige soll circa 40 bis 45 Jahre alt, ungefähr 165 cm groß, mit kurzen Haaren (eventuell Halbglatze) und mit älterem grauen Sakko bekleidet, sein.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell