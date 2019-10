Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebe bevorzugen keine bestimmte Automarke

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - Schildesche - Senne - In Jöllenbeck, Schildesche und Senne haben Autodiebe in der Nacht zu Mittwoch, 23.10.2019, vier Fahrzeuge entwendet. Darunter befanden sich drei SUV und ein Pkw unterschiedlicher Hersteller.

Am Dienstag hatte ein 58-jähriger Bielefelder seinen VW Tiguan gegen 23:00 Uhr an einem Wohnhaus am Wörheiderweg abgestellt. Er bemerkte am Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, das Fehlen seines grauen SUV, der Bielefelder Kennzeichen trug.

Ebenfalls verschwand in der Nacht zu Mittwoch ein Familien Van in der Pfälzer Straße. Der 43-jähirge Autobesitzer grenzte den Diebstahl seines Seat Alhambra zwischen Dienstag, gegen 19:30 Uhr, und Mittwoch, gegen 08:00 Uhr, ein. Er hatte den blauen Bielefelder Siebensitzer in der Pfälzer Straße, in Richtung der Jöllenbecker Straße, geparkt.

In der Bretonischen Straße haben unbekannte Autodiebe gleich zwei hochwertige SUV erbeutet. Darunter ein grauer Gütersloher BMW X 5 und ein schwarzer Porsche Cayenne S mit Bielefelder Zulassung. Die beiden Autos waren zwischen Dienstag, 19:00 Uhr, und Mittwoch, 05:15 Uhr abgestellt worden.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

