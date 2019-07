Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B442- Einmündung BAB A2

(He.) Am 28.07.2019 um 17:15 Uhr kommt es auf der B442-Einmündung BAB A 2 zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 19-jährige Motorradfahrer fuhr auf der B442 von Rodenberg in Richtung Autohof Lauenau. Auf Höhe der Einmündung der Autobahnabfahrt (Fahrtrichtung Hannover) übersah ein 45-jähriger PKW-Fahrer den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in die Medizinische Hochschule Hannover verbracht, der PKW-Fahrer in das Schaumburger Klinikum. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigung abgesperrt.

