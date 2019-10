Polizei Bielefeld

POL-BI: Totalschaden: Pkw rutscht wegen überholenden Lkw in den Graben

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Heepen - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Lkw-Fahrer, der am Montag, 21.10.2019, trotz Gegenverkehrs auf dem Ostring überholt haben soll. Dabei wich eine Autofahrerin in der Gegenrichtung aus und rutschte mit ihrem Pkw in den Straßengraben. Sie blieb unverletzt. Der Sachschaden betrug 4.000 Euro.

Eine 31-jährige Bielefelderin fuhr gegen 13:50 Uhr auf dem Ostring stadtauswärts. Sie befand sich mit ihrem Ford Focus zwischen den Einmündungen der Altenhagener Straße und Bechterdisser Straße, als ihr zwei Pkw und ein Lkw mit Anhänger entgegenkamen.

Nach Aussage der 31-Jährigen und eines weiteren Autofahrers überholte der unbekannte Fahrer des weißen Lkw mit einem leeren Container Anhänger die beiden Pkw, die in Richtung der Altenhagener Straße unterwegs waren.

Weil der Fahrer des Lkw-Gespanns auf die Gegenfahrbahn vor den Ford Focus ausgeschert war, wich die 31-Jährige nach rechts auf den Seitenstreifen aus. Dabei rutschte ihr Auto in den Straßengraben. Der Ford wurde von einem Abschleppfahrzeug geborgen und abtransportiert.

Der weiße Kasten-Lkw trug einen auffällig großen Mercedesstern an der Fahrzeugfront. Der Anhänger war zweiachsig. Dabei könnte es sich um einen Anhänger für Wechselbrücken gehandelt haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

