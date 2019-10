POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann schüttet Frau Kaffee über Kopf, Unfälle und Diebstahl

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Diebstahl von Werkzeug

Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch, dem 2.10.2019 und Montag, dem 07.10.2019 Zugang zu einem verschlossenen Container auf einer Baustelle in der Brunnenstraße. Aus dem Container entwendeten die Eindringlinge Maschinen und Werkzeug im Wert von etwa 2.300 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Crailsheim: Fahrradfahrer stoßen zusammen

Kurz vor 16:30 Uhr am Montag befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad den Gehweg an der Goldbacher Straße in Richtung Stadtmitte. Ein 80 Jahre alter Pedelec-Fahrer kam aus einer Seitengasse der Goldbacher Straße und wollte diese queren. Dabei stieß er von links kommend mit dem 15-Jährigen zusammen. Der Senior wurde bei dem Unfall schwer, der Jugendliche leicht verletzt. Der Senior trug bei dem Unfall keinen Helm.

Crailsheim: Wildunfall

Am Dienstagmorgen gegen 4:00 Uhr war ein 42 Jahre alter BMW-Fahrer von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim auf der L2218 unterwegs. Kurz vor Maulach querte eine Rotte Wildschweine die Fahrbahn. Zwei der Wildschweine wurde von dem BMW erfasst. Dabei entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro an dem BMW.

Fichtenberg: Fehler beim Ausparken

Ein 38 Jahre alter Skoda-Fahrer wollte am Montag gegen 14:30 Uhr rückwärts aus einem Stellplatz auf die Weissenseestraße ausparken. Dabei übersah er den Smart einer 35-Jährigen, die in Richtung Pahlstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Braunsbach: Bus vs. LKW

Ein 59 Jahre alter MAN-Trucker war am Montag um etwa 13:45 Uhr auf der K2547 von Orbach kommend in Richtung Zottishofen unterwegs. Kurz vor Zottishofen in einer scharfen Rechtskurve kam ihm eine 48-Jährige mit einem Kraftomnibus der Marke Man entgegen. Die beiden Fahrzeuge streiften sich in der Folge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Mann schüttet Verkäuferin heißen Kaffee über den Kopf

Am Montag gegen 16:30 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Bäckerei in der Haller Straße. Im Zuge dieser Auseinandersetzung schüttete ein Mann einer Verkäuferin heißen Kaffee über den Kopf, den er zuvor bestellt hatte. Die 52-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

