Polizei Bielefeld

POL-BI: 2 Leichtverletzte bei außergewöhnlichem Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

KP / Bielefeld - Stieghorst - Am Donnerstag, 24.10.2019, gegen 15:45 Uhr, wurde ein über 80-jähriges Ehepaar aus Hamburg bei einem Unfall in ihrem Pkw leicht verletzt.

Das Ehepaar aus Hamburg befand sich in ihrem Honda Jazz auf dem Gelände einer Waschanlage an der Detmolder Str., Ecke Elpke, als sich der Wagen offensichtlich ungeplant in Bewegung setzte. Das Auto fuhr dabei mit seinen Insassen über den Gehweg, quer über zwei Fahrspuren der Detmolder Straße, überfuhr anschließend die bauliche Trennung der Fahrspuren und querte danach die nächsten beiden Fahrstreifen, bis der Wagen schließlich gegen eine Mauer prallte und dort stehenblieb.

Glücklicherweise befanden sich zu dem Zeitpunkt keine anderen Fahrzeuge oder Fußgänger in der Nähe, sodass keine weiteren Personen zu Schaden kamen.

Derzeit ist unklar, warum sich der Wagen in Bewegung setzte. Zwecks weiterer Ermittlungen wurde das Auto durch die Polizei sichergestellt.

Infolge des Unfalls musste auf der Detmolder Straße in Richtung stadteinwärts zeitweise eine Fahrspur gesperrt werden. Ab 16:45 Uhr konnte der Verkehr aber wieder störungsfrei fließen

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell