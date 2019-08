POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.08.2019. Polizei Peine sucht nach offensichtlichem Fahrraddiebstahl den Eigentümer.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.08.2019. Polizei Peine sucht nach offensichtlichem Fahrraddiebstahl den Eigentümer.

Salzgitter (ots)

Am 10.06.2019, gegen 01:00 Uhr, wurde an den Fahrradständern am Bahnhof Peine in der Braunschweiger Straße ein Mann beobachtet, als dieser offensichtlich ein Fahrrad entwendet hatte.

Die verständigte Polizei konnte den 34-jährigen Peiner antreffen. In einer Vernehmung gab dieser an, dass es sich um sein eigenes Fahrrad handeln würde. Einen Nachweis darüber konnte er nicht vorlegen. Die Beamten der Polizei stellten daraufhin das Fahrrad sicher.

Ein Diebstahl dieses Fahrrades wurde bisher nicht angezeigt. Bei dem Rad handelt es sich um ein grünes Damenfahrrad der Marke Rixe mit einer 3-Gang Nabenschaltung.

Die Polizei Peine sucht daher den tatsächlichen Eigentümer des Rades und bittet diesen, sich mit den Beamten in Peine unter der Rufnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen. Auch andere wichtige Informationen zu diesem Rad werden entgegengenommen.

