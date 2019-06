Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sucht Zeugen

Nach mehreren Auseinandersetzungen am Wochenende in Ulm hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Wie bereits am Sonntag berichtet (www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4298350), lieferten sich am Samstag verschiedene Gruppen in der Innenstadt Auseinandersetzungen. Gegen 19.15 Uhr sollen sich mehrere Männer auf der Donauwiese beim Metzgerturm geschlagen haben. Kurz nach 20 Uhr seien sie im Bereich der Haltestelle Steinerne Brücke erneut aufeinander gestoßen. Die dritte Auseinandersetzung sei gegen 20.45 Uhr in der Glöcklerstraße erfolgt.

Laut Polizei gab es im Laufe des Abends keine Anhaltspunkte, dass die Gruppen ein zweites und drittes Mal aufeinandertreffen und sich erneut attackieren. Insbesondere freiheitsentziehende Maßnahmen schienen nicht im Verhältnis gestanden zu haben. Das zweite und dritte Aufeinandertreffen erfolgte nach derzeitigen Erkenntnissen eher zufällig. Zumindest bei der ersten und zweiten Auseinandersetzung sind einige mutmaßlich Beteiligte vor der Polizei geflüchtet. Auch vermeintlich Geschädigte hätten jegliche Beteiligung an einer Schlägerei in Abrede gestellt, was die Einschätzung der polizeilichen Maßnahmen erschwert habe.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte ermittelt nun unter anderem wegen Landfriedensbruch und gefährlicher Körperverletzung. An allen drei Tatorten dürfen die Auseinandersetzungen von Unbeteiligten beobachtet worden sein. Diese Zeugen bittet die Polizei, sich unter der Telefon-Nr. 0731/188-3312 zu melden.

