Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.08.2019. Alkoholisierter Täter schlug und trat in Salzgitter in Richtung von Polizeibeamten und beleidigt diese.

Salzgitter (ots)

Salzgitter, Lebenstedt, Nebelflucht, 14.08.2019, 21:20 Uhr.

Ein stark alkoholisierter 28-jähriger Mann aus Salzgitter wurde von Polizeibeamten angesprochen, da er sich offensichtlich in einer hilflosen Lage befand und von den Beamten zum Sachverhalt befragt werden musste. Nachdem der Mann die Beamten erkannt hatte, versuchte er mehrfach in Richtung der Kollegen zu schlagen und beleidigt diese mehrfach. Beim Verbringen zum Funkstreifenwagen trat er wiederholt in Richtung der Beamten. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

