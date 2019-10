Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungsbrand mit zwei Verletzten

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 15:14 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Tannenburgstraße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten die Bewohner, ein 78-jähriger Mann und seine 72-jährige Ehefrau, die Wohnung bereits verlassen und wurden durch Nachbarn betreut. Die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwillige Feuerwehr Schinkel brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Bewohner wurden mit Rettungswagen in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein defekter Wasserkocher den Brand ausgelöst haben. Die Ermittlungen dauern an.

