Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Falsche Techniker im Wellmannsweg

Osnabrück (ots)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses im Wellmannsweg wurde am Montagnachmittag Opfer von Trickdieben. Zwei unbekannte Männer klingelten gegen 16.30 Uhr an der Tür der Seniorin und gaben sich als Techniker von Kabel Deutschland aus. Unter dem Vorwand, die Leitungen kontrollieren zu müssen, verschaffte sich das Duo Zutritt in die Wohnung der gutgläubigen Rentnerin. In der Folge hantierte einer der beiden Männer an einer Steckdose im Wohnzimmer, während sein Begleiter die übrigen Räumlichkeiten in Augenschein nahm. Obwohl die ältere Dame beide dabei so gut es ging im Auge behielt, gelang es den Unbekannten in den etwa 15 Minuten ihrer Anwesenheit offenbar, eine goldene Uhr sowie ein Goldarmband zu stehlen. Beide Täter waren mit grauen Anzügen bekleidet, einer hatte eine Glatze oder Halbglatze und war recht groß, der Komplize war deutlich kleiner. Vor der Tat hatten es die Täter bereits in der Nachbarschaft mit der gleichen Masche versucht. In dem Fall gaben sie allerdings an, von der Firma Vodafone zu sein, wurden letzendlich aber nicht in die Wohnung gelassen. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen. Im Zusammenhang mit diesen Vorfällen bittet die Polizei noch einmal um erhöhte Wachsamkeit und rät: Lassen Sie nur Handwerker und Techniker in die Wohnung/das Haus, die Sie selber bestellt haben, oder die von der Hausverwaltung angekündigt wurden. Im Zweifel sollten Sie Nachbarn hinzuziehen und bei der Firma/Institution anrufen, von der die Unbekannten angeblich kommen. Lassen Sie sich von den Personen an der Tür nicht unter Druck setzen und informieren Sie im Verdachtsfall unverzüglich die Polizei. an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell