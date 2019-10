Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Diebstahl einer Estrichmaschine

Hagen a.T.W. (ots)

Auf einer Baustelle an der Südstraße kam es in der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstamorgen zum Diebstahl einer orange-schwarzen Estrichmaschine. Die Täter entfernten zuvor ein Element der Baustellenumzäunung und zogen dann die Maschine weg. Der sogenannte Estrichboy der Marke Brinkmann war mit einer Wegfahrsperre gesichert, hat einen Zeitwert von etwa 25.000 Euro und besitzt das Kennzeichen EL-I 2098. Auf dem Gerät befindet sich Werbung der Firma Estrich-Eder. Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib der Maschine nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401/879500.

