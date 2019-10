Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Einbruch in Damenboutique

Bad Iburg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in eine Damenboutique am Hanseplatz ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und schauten sich in der Folge in den Geschäftsräumen um. Dabei erbeuteten sie einen Laptop der Marke IBM und etwas Bargeld. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Georgsmarienhütte. Telefon: 05401/879500.

