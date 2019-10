Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wesel (ots)

Am Freitag gegen 10.00 Uhr stellte eine 36-jährige Frau aus Wesel einen schwarzen Ford auf einem Parkplatz eines Käsegroßhandels an der Grünstraße rückwärts in einer Parkbucht ab.

Nach ihrer Rückkehr zum Fahrzeug fuhr sie nach Hause, ohne den Schaden zunächst bemerkt zu haben.

Um kurz nach 14.00 Uhr kehrte sie zu dem Wagen zurück und stellte dabei einen Schaden an der Beifahrerseite fest. Hier war der Kotflügel vorne rechts zerkratzt und eingedrückt. Polizeibeamte sicherten weiße Fremdfarbe.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell