Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Motrorradfahrer stießen zusammen

Zwei Schwerverletzte

Alpen (ots)

Am Sonntag gegen 15.20 Uhr fuhren zwei Motorradfahrer, eine 52-jährige Frau und ein 53-jähriger Mann, beide aus Borken, hintereinander mit ihren Motorrädern über die Dickstraße in Richtung Thorenstraße. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Motorräder, so dass beide Fahrer stürzten und sich hierbei schwer verletzten. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, Versorgung der Verletzen sowie Bergung der Fahrzeuge sperrten Polizeibeamte die Dickstraße komplett.

