POL-MS: Alte Schuhe gegen Neue getauscht - Ladendieb in Untersuchungshaft

Münster (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Dienstag (27.11., 13.50 Uhr) in einem Bekleidungsgeschäft an der Ludgeristraße einen Ladendieb. Der 24-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Ladendetektiv bemerkte, dass der Mann aus Ahlen plötzlich andere Schuhe trug, als zu dem Zeitpunkt als er den Laden betrat. Anschließend beobachtete er, wie der 24-Jährige ein Polo-Shirt der Markt Boss und eine Lacoste-Kappe in eine Umkleidekabine mitnahm. Die Cappie legte er kurze Zeit später beschädigt zurück in die Auslage und ging Richtung Ausgang.

Der Zeuge sprach den 24-Jährigen an und wählte die "110". Die Beamten durchsuchten den Täter und fanden das Shirt angezogen unter seiner Jacke. Seine alten Schuhe hatte er in dem Karton der neuen Adidas-Schuhe in einem Regal verstaut. Die Beamten nahmen den Dieb fest.

Der Mann aus Ahlen ist bereits mehrfach wegen Diebstählen aufgefallen. Ein Richter erließ am Mittwoch (28.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 24-Jährigen.

