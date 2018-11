POL-MS: Polizei kontrolliert Beleuchtung an Fahrrädern

Münster (ots) - Polizisten kontrollierten gestern (29.11., 18 bis 21 Uhr) im Rahmen einer dreistündigen Schwerpunktaktion zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fahrradfahrer die Beleuchtung an Leezen. Die Beamten stoppten an sechs Kontrollstellen im Stadtgebiet von Münster insgesamt 98 Fahrradfahrer, an deren Rädern das Licht gar nicht oder nicht ausreichend vorhanden war.

An einigen Leezen war die Beleuchtung so angebracht, dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer geblendet wurden. Das Vorderlicht sollte so eingestellt sein, dass die Oberkante des Lichtkegels immer weiter abfällt und so niemandem direkt in die Augen leuchtet. Der Lichtkegel sollte maximal 10 Meter vor dem Rad auf die Fahrbahn fallen.

