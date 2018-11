POL-MS: Autofahrer missachtet rote Ampel und erfasst Radfahrerin

Münster (ots) - Ein bei "Rot" fahrender Autofahrer erfasste Dienstagvormittag (27.11., 11.20 Uhr) auf der Grevener Straße eine Radfahrerin und verletzte sie glücklicherweise nur leicht.

Der 77-Jährige fuhr mit seinem Toyota in Richtung Stadt. Nach ersten Erkenntnissen bremste der Münsteraner seinen Wagen nicht ab, obwohl die Ampel auf "Rot" sprang. Gleichzeitig wartete dort eine 42-Jährige mit ihrem Fahrrad an der querenden Furt und fuhr bei "Grün" los. Nach dem Zusammenstoß stürzte die Münsteranerin auf die Straße. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

