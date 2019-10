Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Transporter in der Ellerstraße aufgebrochen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Ellerstraße einen weißen VW Crafter aufgebrochen. Die Täter warfen mit einem Stein eine Seitenscheibe des in Höhe der Diepholzer Straße auf dem Parkstreifen abgestellten Handwerkerfahrzeuges ein und drangen so in den Transporter ein. Aus dem Innenraum nahmen die Aufbrecher ein mobiles Navigationsgerät sowie eine gelbe E-Zigarette mit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Osnabrücker Polizei in Verbindung zu setzen. Telefon: 0541/327-3203.

