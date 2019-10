Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrradsattel gestohlen

Zittau (ots)

Unbekannte Täter haben am Zittauer Bahnhof den Sattel eines an ein Geländer gekettetes Fahrrad gestohlen. Die 29-jährige deutsche Fahrradbesitzerin hatte ihr Rad am 24. Oktober 2019 abgestellt und den Diebstahl am 29. Oktober 2019 bemerkt. Sie sprach am Bahnhof gegen 07:30 Uhr eine Bundespolizeistreife an und meldete den Vorfall. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

