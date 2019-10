Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei beim Bahnhofsfest in Zittau

Zittau (ots)

Am 2. und 3. November 2019 veranstalten der ZVON, die Deutsche Bahn AG und zahlreiche Partner anlässlich der Fertigstellung des umgebauten Bahnhofs sowie des 160-jährigen Jubiläums der Bahnstrecke von Zittau nach Liberec ein Bürgerfest am Zittauer Bahnhof. Als Sicherheitspartner der Deutschen Bahn AG ist auch die Bundespolizei mit dabei. Am Infostand in der Empfangshalle werden Besucherinnen und Besucher zum Schutz vor Taschendiebstählen, dem richtigen Verhalten auf Bahnanlagen und zu verbotenen Pyrotechnikartikeln beraten. Außerdem können sich Schülerinnen und Schüler zum Berufsbild des Bundespolizisten informieren. Die haben außerdem die Möglichkeit, sich noch bis zum 15. November 2019 um einen Praktikumsplatz für 2020 zu bewerben. Nähere Infos auch unter 03586 / 76020.

