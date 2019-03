Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 300319 - 295: Rdevormwald, 2 Unfälle mit insgesamt 8 Verletzten innerhalb von knapp 5 Stunden

Radevormwald (ots)

Am 30.03.2019 kam es in Radevormwald auf der Elberfelder Straße an nahezu identischer Stelle in Höhe eines dort befindlichen Autohauses zu 2 Verkehrsunfällen, bei denen insgesamt 8 Verletzte zu beklagen waren. Zudem entstand Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Der erste Unfall ereignete sich gegen 09:00 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 49-jähriger Fahrer aus Wuppertal mit seinem Wagen auf das Auto eines 57-jährigen aus Radevormwald auf. Beide Fahrer wurden dabei verletzt. Es entstand mittlerer Sachschaden. Die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und der erforderlichen Reinigungsarbeiten gesperrt. Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 12:30 Uhr in unmittelbarer Nähe. Ein 88-jähriger aus Radevormwald fuhr dort mit seinem Wagen auf das Auto eines 24-jährigen Leichlingers auf und schob diesen wiederum auf den Wagen eines 31-jährigen Remscheiders. Es entstand Sachschaden an den Wagen, zudem wurden der 24-jährige Leichlinger und sein 21-jähriger Mitfahrer, ebenfalls aus Leichlingen, veerletzt. Auch der 31-jährige Remscheider zog sich Verletzungen zu, ebenso seine 3 Mitfahrer, allesamt auch aus Remscheid. Bei ihnen handelt es sich um zwei 9-jährige und einen 39-jährigen. Auch hier wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der erforderlichen Fahrbahnreinigung die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

