Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder unbefugte Gleisüberschreitungen in Bischofswerda

Bischofswerda (ots)

Insgesamt fünf Personen stellte die Bundespolizei am vergangenen Wochenende in und bei Bischofswerda in den Gleisen fest.

Am Abend des 26. Oktober 2019 hatten sich vier Männer auf der Bahnstrecke zwischen Neukirch und Bischofswerda direkt am Gleis aufgehalten. Nachdem ein Zug die Gefahrenstelle passiert hatte, informierte der Triebfahrzeugführer über die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn Netz AG auch die nachfolgenden Züge. Direkt der nächste Zug hielt an der Stelle auf freier Strecke kurz an und nahm die vier Männer mit zum Bahnhof Bischofswerda. Hier erwartete sie um 22:20 Uhr bereits eine Bundespolizeistreife. Die Beamten nahmen die Personalien der vier 21 bis 38 Jahre alten Männer aus Polen auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung und unbefugtem Aufenthalt im Gleis ein. Die Männer seien irgendwo einer Arbeit nachgegangen und wollten nun mittellos wieder nach Hause. Genaueres wurde noch nicht bekannt.

Kurz darauf überquerte gegen 22:30 Uhr eine 17-jährige deutsche Jugendliche vor den Augen einer Bundespolizeistreife die Gleisanlagen zwischen Aldi-Parkplatz und dem Bahnhof Bischofswerda. Sie wurde sofort zur Rede gestellt und zu den Gefahren im Gleisbereich belehrt. Außerdem muss sie nun ein Verwarngeld in Höhe von 25,00 Euro zahlen.

Die Bundespolizei warnt immer wieder vor den Gefahren, in die sich Bürgerinnen und Bürger begeben, in dem sie völlig unbesonnen Gleise überschreiten. Sie verkennen die Lebensgefahr, in die sich begeben, nur um einige Meter Fußweg abzukürzen.

