POL-KA: (Karlsruhe) Hohenwettersbach - Hochwertiges Fahrzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Schilling-von-Canstatt-Straße in Hohenwettersbach ein Porsche 911 Turbo- im Wert von 140.000 Euro entwendet. Das türkisfarbene Fahrzeug wurde in der Nähe des Wasserturms gegen 20:00 Uhr abgestellt. Das Keyless-Go-System war zu diesem Zeitpunkt deaktiviert. Es kann möglich sein dass, der Porsche mit Hilfe eines Hängers abtransportiert wurde.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0721/666-5555, zu melden.

