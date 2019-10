Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder rasante Verfolgungsfahrt nach Tschechien

Seifhennersdorf (ots)

Ergänzungsmeldung:

Einen 5er BMW wollten Bundespolizisten am 28. Oktober 2019 gegen 00:00 Uhr in Seifhennersdorf kontrollieren. An dem Fahrzeug befanden sich tschechische Nummernschilder eines 3er BMW. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und erhöhte seine Geschwindigkeit stark. Diese folgten ihm mit Sondersignalen in Richtung Grenze. Der Flüchtige überholte einen anderen Wagen um zu entkommen und überquerte in der Rumburker Straße die Grenze nach Tschechien. Die Bundespolizisten verfolgten den BMW weiter bis in das Rumburker Stadtgebiet, wo sie seine Spur verloren und die Nacheile abbrachen. Verletzt oder gefährdet wurde niemand und die tschechische Polizei unverzüglich informiert.

Ermittlungen ergaben inzwischen, dass der 3er BMW, auf den die Nummernschilder ursprünglich ausgegeben waren, einem polizeilich bekannten PKW-Dieb gehörte. Erst am Vortag hatten Beamte der Landespolizei einen in Seifhennersdorf gestohlenen Skoda über die Grenze nach Rumburk verfolgt und dort den Fahrer festnehmen können.

