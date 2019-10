Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Zittau (ots)

Ein 42-jähriger Deutscher aus Zittau war im August diesen Jahres nicht zu seiner Gerichtsverhandlung erschienen. Daraufhin erlies das Amtsgericht Zittau einen Sitzungshaftbefehl, den Beamte der Bundespolizei am 25. Oktober 2019 um 07:55 Uhr umsetzten. Der Angeklagte in einem Ermittlungsverfahren wegen Erschleichens von Leistungen wurde in seiner Wohnung angetroffen und nach der Verhaftung an die Justizvollzugsanstalt Görlitz übergeben.

