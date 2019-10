Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Asbestplatten am Waldrand entsorgt

Warburg-Nörde (ots)

Am Waldrand der Gemarkung Warburg-Nörde haben Unbekannte asbesthaltige Wellblechplatten entsorgt. Entdeckt wurde die illegale Müllentsorgung am Montag 14. Oktober. Wer in den Tagen zuvor in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, sollte sich mit der Polizei Höxter unter Telefon 05271/962-0 in Verbindung setzen. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell