Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: In Schulgebäude eingedrungen

Warburg (ots)

In ein Schulgebäude am Graf-Dodiko-Weg in Warburg verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 17. und 18. Oktober unbefugten Zugang. In der Schule brachen sie eine Tür auf und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Gegenstände wurden nach erster Einschätzung nicht entwendet. Der Einbruch muss sich zwischen 13 Uhr am Donnerstag und 8 Uhr am Freitag ereignet haben. Um Hinweise bittet die Polizei in Warburg unter Telefon 05641/78800. /nig

