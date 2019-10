Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ein Kilo Crystal aus dem Autofenster geworfen

Pulsnitz (ots)

Bundespolizisten stoppten am 29. Oktober 2019 um 14:45 Uhr auf der Autobahn 4 bei Pulsnitz einen in Großbrittannien zugelassenen 3er BMW. Kurz vor Verlassen der Autobahn wurde ein Kissen aus dem Fenster geworfen, was ein aufmerksamer LKW-Fahrer beobachtet hatte und die Beamten darauf hinwies. Im Kissen eingenäht befand sich ein Einkaufsbeutel mit einer weißen kristallinen Substanz. Die PKW-Insassen, drei 22- bis 23-jährige Männer aus Polen, wurden zu dem Kissen und dem Verdacht, dass es sich hierbei um Drogen handeln könnte befragt. Doch damit wollten sie nichts zu tun haben.

Laut vorläufigem Untersuchungsergebnis der Kriminalpolizei handelt es sich bei den Drogen um 995 Gramm Metamphetamin, etwa 9 Gramm einer anderen synthetischen Droge und ca. 1 Gramm Kokain. Diese ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen die drei Polen. Diese waren erst vor einigen Tagen im Raum Osnabrück durch die Polizei mit ebenfalls etwa einem Kilogramm Amphetamine angetroffen worden. Nun droht den Tätern Untersuchungshaft. Sie werden noch heute in Dresden dem Haftrichter vorgeführt.

