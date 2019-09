Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, dem 21.09.2019, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die L532 in Schifferstadt. Der 20-jährige Fahrer kam von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und kam letztendlich auf der Gegenspur zum Stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht am Arm verletzt. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 20- jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,87 Promille. Bei dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Zusätzlich war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell