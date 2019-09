Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kellereinbrüche in der Südweststadt

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in drei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Kriegsstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Samstagabend 19:00 Uhr und Sonntagmorgen 10:00 Uhr Zutritt zu dem Gebäude und hebelten die Holztüren der Kellerabteile auf. Anschließend durchwühlten sie die Kellerabteile, entwendeten aber nichts. Am Einbruch in zwei weitere Kellerabteile scheiterten die Täter, da es ihnen nicht gelang die Türen zu öffnen.

Hinweis der Polizei: Anwohner werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen umgehend der Polizei zu melden und Einbrüche - auch bei geringem oder keinem Schaden - zur Anzeige zu bringen. Verschließen Sie Ihre Hauseingangstüren und achten Sie auf Fremde in Ihrem Haus.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell