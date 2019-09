Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Achtung, tiefstehende Sonne! (09+12/2109) 19.09.2019, 08:50 und 09:30 Uhr

Speyer (ots)

Innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle bei welchen die Fahrzeugführer nach ihren Angaben durch die tiefstehende Sonne geblendet wurden. In einem Fall in der Lindenstraße in Speyer kam es zur Kollision zwischen einem abbiegenden PKW und einem Kleinkraftrad. Durch den Sturz wurde der Fahrer des Kleinkraftrades leicht verletzt. Im anderen Fall in der Dr.-Eduard-Orth-Straße übersah der Autofahrer nach einer Kurve eine Verkehrsinsel und überfuhr die angebrachten Verkehrszeichen. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade bei tiefstehender Sonne in den Morgen- und Abendstunden die Sicht stark eingeschränkt sein kann. Deshalb: Erhöhte Vorsicht! Runter vom Gas! Sicherheitsabstand einhalten! Sonnenbrille tragen! Den Blick auf den rechten Fahrbahnrand senken! Autoscheiben reinigen! Nötigenfalls Pausieren!

