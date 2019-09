Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl aus Fahrzeug (35/2109) 20.09.2019, 17:29 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, schlug ein unbekannter Täter in Speyer in der Rheinhäuser Straße die Beifahrerscheibe eines kurzzeitig geparkten PKW ein. Er entwendete dabei die auf dem Beifahrersitz abgelegten persönlichen Wertgegenstände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell