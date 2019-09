POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Ludwigshafen

Frankenthal (ots)

Der Geschädigte stellt seinen PKW in der Zeit vom 20.09. und 21.09. in der Mierendorffstraße am Fahrbahnrand ab. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt hier, beim Vorbeifahren den Außenspiegel des parkenden PKW's und entfernt sich unberechtigt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher gibt es nicht.

