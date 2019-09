Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW (11/2009) 20.09.2019, 06:00 Uhr

Speyer (ots)

Am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr hielt ein 48-jähriger Motorradfahrer verkehrsbedingt an der Kreuzung der Wormser Landstraße/ Bahnhofstraße an. Als er wieder anfahren wollte, fuhr im ein nachfolgender 26-jähriger PKW-Fahrer auf. Beim daraus resultierenden Sturz fiel das Motorrad auf den Fahrer und rutschte zur Seite. Der Motorradfahrer wurde aufgrund seiner Schmerzen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

