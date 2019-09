Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kundgebung der "FFF"-Bewegung

Speyer (ots)

Zu einer für den Freitag, 20.09.2019, angemeldeten "FFF"-Kundgebung, kamen nach Schätzung der Polizei bis zu circa 1.000 Teilnehmer. Nachdem sich der Aufzug in der Bahnhofstraße aufgestellt hatte, führte der weitere Weg der Versammlung über die Bahnhofstraße in die Maximilianstraße und endete gegen 13:0 Uhr am "Königsplatz" mit einer Abschlusskundgebung.

Während des Aufzuges wurde durch bisher unbekannte Täter ein zur Absicherung des Aufzuges abgestelltes Fahrzeug der Bereitschaftspolizei in der St.-Guido-Straße zerkratzt. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erfasst, Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

