Römerberg - Achtung, tiefstehende Sonne! (11+24/1909)

19.09.2019, 08:38 und 08:45 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es in Speyer bzw. in Römerberg innerhalb kurzer Zeit zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die Unfallverursacher jeweils die eingeschränkte Sicht durch die tiefstehende Sonne als Unfallursache anführten.

In der Iggelheimer Straße in Speyer bog gegen 08:38 Uhr ein Pkw Opel nach links auf den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein und übersah dabei einen auf dem Radweg Richtung Landwehrstraße fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der 49jährige Radfahrer Prellungen am Schienbein erlitt. Bei der Unfallaufnahme gab der 39jährige Unfallverursacher aus Speyer an, den Radfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahrgenommen zu haben.

Im Kreuzungsbereich Mechtersheimer Straße/Schwegenheimer Straße in Römerberg kam es gegen 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radlader und einer Radfahrerin. Die 47jährige Radfahrerin aus Römerberg, welche dort von der Schwegenheimer Straße aus vorfahrtsberechtigt geradeaus in die Holzstraße weiterfahren wollte, wurde von dem Radlader, der von der Philippsburger Straße kommend in den Kreuzungsbereich Mechtersheimer Straße/Schwegenheimer Straße einfuhr, übersehen. Die Radfahrerin stürzte beim Zusammenstoß und verletzte sich leicht. Auch hier gab der 49jähriger Radladerfahrer aus Römerberg an, durch die tiefstehende Sonne geblendet worden zu sein. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade bei tiefstehender Sonne in den Morgen- und Abendstunden die Sicht stark eingeschränkt sein kann. Deshalb: Erhöhte Vorsicht! Runter vom Gas! Sicherheitsabstand einhalten! Sonnenbrille tragen! Den Blick auf den rechten Fahrbahnrand senken!

