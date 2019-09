Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Autofahrer mit 1,19 Promille

Waldsee (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 04:45 Uhr ist der Polizeiinspektion Schifferstadt einen Pkw mitgeteilt worden, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, in Schlangenlinien und zu dicht auffuhr. Eine Streife konnte ihn in der Neuhofener Straße kontrollieren. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch bei dem 31-jährigen Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Der 31-jährige musste die Polizisten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Führerschein wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

