Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Einbruch in Einfamilienhaus

Altrip (ots)

Am Donnerstagvormittag zwischen 11:15 und 11:35 Uhr sind bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Paracelsusstraße eingebrochen. Offenbar benutzten sie einen Aschenbecher, der auf der Terrasse steht, um damit die Scheibe der Terrassentür einzuschlagen. Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter durch den Sohn der Hauseigentümer gestört wurde, der gerade nach Hause kam, denn augenscheinlich ist nichts entwendet worden. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell